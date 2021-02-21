Постоянная база на Марсе может быть создана уже к концу десятилетия, а к концу века там уже может вырасти первый город-миллионник.

Соответствующее заявление сделал президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин.

Таким образом он оценил идеи бизнесмена Илона Маска о начале пилотируемых полетов на Марс к 2026 году. Зубрин считает, что первый такой полет станет возможным в 2030 году, сообщает РИА Новости.

Однако еще до этого срока Маск сможет отправить на Марс корабли Starship с грузом, что позволит начать возведение базы.

Идею Маска отправить на Марс к 2050 году миллион людей ученый счел слишком амбициозной.

По его мнению, к этому времени на Красной планете смогут побывать около тысячи людей, которые подготовят там индустриальные возможности для размещения большего числа поселенцев.

Зубрин считает, что человеческий город возникнет на Марсе в 2070 году, а спустя тридцать лет он будет миллионником.

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