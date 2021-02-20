Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на публикацию первых снимков Марса с американского марсохода Perseverance, опубликовал ее на своей странице в Twitter.

На изображение с камеры марсохода он наложил свою фотографию, сопроводив снимок подписью: «Первое, что увидели американцы на Марсе».

На втором коллаже изображена группа «марсиан» с плакатами «Янки, убирайтесь домой!» (в 1960-е этот лозунг, в частности, адресовался американским военным, размещенным на базе в Гуантанамо на Кубе) и «Марс для марсиан». Позже записи были удалены со страницы Рогозина в Twitter.

Впрочем, пользователи соцсети не оценили такую шутку, отмечает Znak com. Так, официальный твиттер команды Навального обратился к гендиректору космической корпорации: «Дмитрий Олегович, вылезайте из стиральной машины». «Шутки у вас какие-то ниже плинтуса — кровавые слезы! Некомильфо так позорить страну, космонавтику. От нас и так шарахаются, как от чумного барака», — дополнила еще одна пользовательница.

Экономист Константин Сонин комментируя реакцию Рогозина на успешную высадку аппарата, назвал твиты главы Роскосмоса «позором».

«В принципе, это возможно, человек — профессиональный политик и непрофессионал в каком-то деле успешно работает министром. В Англии таких половина правительства. То есть основную работу делают подчиненные, а министр руководит и представляет. Но чтобы министр не справлялся с работой (как видно по многочисленным провалам в космической области), тонул под обвинениями в коррупции (количество уголовных дел, связанных с подчиненными Рогозина, зашкаливает) и при этом еще плодил такие вот позорные твиты — это сильно. Точнее, стыдно», — написал он у себя в соцсетях. Марсоход Perseverance в четверг осуществил посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA планируют с его помощью обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Работа марсохода рассчитана до 2026 года, когда его должен будет забрать другой марсоход.

Minval.az