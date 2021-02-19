В регионе — новый виток дипломатической активности. Прошли телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, затем поговорили главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Обсуждали, по поступившим сведениям, Карабах, Сирию и Ливию. Накануне у Сергея Лаврова состоялись телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а затем в Москве с коротким визитом побывал глава МИД Армении Ара Айвазян.

Многие подробности переговоров Айвазяна в Москве по понятным причинам остаются за закрытыми дверями. Однако в Ереване всячески подчеркивают: «Айвазян в контексте срочного решения гуманитарных проблем подчеркнул необходимость возвращения Азербайджаном военнопленных и удерживаемых лиц. Он отметил, что искусственное затягивание Азербайджаном процесса возвращения пленных создает серьезные препятствия для реализации трехсторонних соглашений». Впрочем, согласился ли с такой трактовкой Лавров, не уточняется.

В самом деле, Армения педалирует тему «военнопленных» старательно и истерично. Причем «активничает» на этой почве не только господин Айвазян. Армянские популярные телеграмм-каналы обижаются на Европу: для нее «Навальный важнее 200 армянских пленных», и это, оказывается, «все, что надо знать про Европу». Все дело в том, что «ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального», но, к вящему ужасу Еревана, «до сих пор не потребовал от Азербайджана освободить 200 официально подтвержденных армянских военнопленных». Откуда взялась цифра в «200 официально подтвержденных армянских военнопленных», вопрос, конечно, интересный. Особенно с учетом такого милого обстоятельства: в Армении в число «военнопленных» записывают не только и не столько собственно пленных, сколько тех, кто таковыми не является.

Прежде всего, это так называемые «лесные зинворы», а проще говоря, террористы, заброшенные с диверсионными целями в Ходжавендский район Азербайджана уже после 10 ноября, прекращения огня и капитуляции Армении. По всем законам, и международным, и национальным азербайджанским, они являются не военнопленными, а террористами, и за свои действия должны отвечать перед судом.

А кроме них, еще есть примечательные персонажи — спешно навербованные на войну в Карабах граждане «третьих стран». А это и этнические армяне, и боевики РКК, и европейские ультраправые, и просто разного рода «солдаты удачи», решившие попытать счастья на чужой войне. А так как наемничество тоже является более чем серьезным международным преступлением, то им тоже придется нести ответственность за свои «художества»; СМИ, включая Minval.az, регулярно сообщают о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям. И эта публика тоже не подходит под определение «военнопленных».

И что же — Ара Айвазян всего этого не знает? Он банально не в курсе? Или… вся эта истеричная активность вокруг «военнопленных» имеет совсем другое объяснение?

В самом деле, вряд ли можно поверить, что власти Армении, которые непозволительно долго тянули с подписание собственной капитуляции, прекрасно понимая, сколькими жизнями оплачен каждый день продолжения боевых действий, так уж озабочены судьбой своих «пленных». Куда логичнее предположить, что официальный Ереван заботит совсем другое. Здесь рассчитывают не просто выторговать конкретных «лесных зинворов» и наемников — в Армении полагают, что таким способом смогут отвести от себя как от государства обвинения и в поощрении терроризма, и в использовании наемников.

Только вот не учли, что эти уловки слишком легко «просчитываются». И вряд ли имеют шансы сработать.

Нурани

Minval.az