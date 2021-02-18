Вот уже несколько дней подряд Лейла Мамедова — супруга российского журналиста, этнического азербайджанца Романа Агаева, публикует статусы о незаконном аресте своего мужа и беспредельно наглом вторжении на территорию квартиры силовиков, действовавших в лучших традициях криминала, изъявших личные вещи членов семьи, а также мобильный телефон, компьютер и другие гаджеты, принадлежавшие Роману Агаеву, связанные с его профессиональной деятельностью. Роману грозит арест сроком до 7 лет, ему инкриминируют хулиганские действия согласно 213 статье УК РФ (ч.2).

СПРАВКА

Агаев Роман Матлаб оглы, гражданин России, уроженец Азербайджана – журналист, политолог, общественный деятель, главный редактор Единого информационного портала азербайджанцев России AZRU, имеет степень магистра международных отношений, с отличием окончил вуз. С 2003 года был аккредитованным в РФ корреспондентом ряда азербайджанских СМИ, работал в ряде российских СМИ азербайджанской общины России, а также вице-президентом и советником президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос), исполнительным директором Нижегородского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса, помощником депутата Совета депутатов г.о. Химки Московской области, специалистом по работе с молодежью и руководителем пресс-службы Центра психологической поддержки и профориентации молодежи «Луч». Пользуется заслуженным авторитетом в азербайджанской общине России, отмечен множеством благодарственных писем и грамот федеральными, региональными и муниципальными органами власти РФ за вклад в развитие российско-азербайджанских отношений, гармонизацию межнациональных отношений в России, успешную реализацию масштабных информационных и иных социально значимых проектов в сфере благотворительности и волонтерства, обладатель Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье-2019», участник передач в качестве эксперта на федеральных СМИ.

17 февраля Л. Мамедова опубликовала открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором просит его разобраться с тяжелейшей ситуацией, связанной с беспрецедентным произволом, беззаконием и беспределом, целенаправленно чинимым в отношении к Роману Агаеву и членам его семьи со стороны правоохранительных органов и иных силовых структур безо всяких на то оснований и под вымышленными предлогами.

Супруга Романа Агаева в своем открытом письме к Владимиру Путину рассказала о тотально сфабрикованном уголовном деле № 119014500016000761 по ч. 2 ст. 213 УК РФ, в рамках которого в отношении Агаева правоохранительными органами умышленно совершаются противоправные действия, направленные на разжигание межнациональной розни, преследование по признакам профессиональной деятельности, дискриминацию по национальной принадлежности, дестабилизацию внутриполитической ситуации.

«Моему супругу предъявлено обвинение на основе клеветы и лжесвидетельствований, ему инкриминируются деяния, которые он не совершал. 02.02.2021 и 08.02.2021 обвинение было бездоказательно дополнено еще более абсурдными формулировками, согласно которым он якобы имеет радикальные взгляды о превосходстве азербайджанской нации, состоял в преступном сговоре, спровоцировал конфликт и совершил преступные деяния на основе расовой, национальной ненависти. Роман более 17 лет проживает в России, его бабушка по матери – белоруска, а мать двух его малолетних детей – русская по национальности. Таким образом, данные «умозаключения» следователя по заказному делу являются не только безосновательными, но и крайне опасными, выражающими откровенную ненависть и вражду по национальному признаку, направленными против основополагающих приоритетов государственной политики многонациональной России», — пишет Лейла Мамедова в своем обращении к Владимиру Путину. И в заключении просит президента России взять под личный контроль и «дать соответствующие указания о прекращении незаконного уголовного преследования видного представителя азербайджанской общины России Романа Агаева в рамках сфабрикованного деструктивными антироссийскими силами уголовного дела, о наказании по всей строгости закона сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, совершивших и совершающих по причине безнаказанности в рамках данного заказного дела многочисленные акты беззакония и беспредела в отношении моего супруга, который ни к инкриминируемым ему преступлениям, ни к приписываемым ему незаконным действиям никакого отношения не имеет».

Пустяковое дело было политизировано?

Российский журналист Гаяр Искендер в своей статье, написанной для издания mtss.ru попытался разобраться, что же послужило основой подобных действий явно устрашающего характера со стороны силовиков в отношении этнических азербайджанцев, являющихся представителями диаспоры и общественными деятелями.

В своем материале он отмечает, что 19 октября с 6 до 9 утра в квартиры активных общественных деятелей азербайджанской диаспоры, среди которых оказались журналист Роман Агаев, руководители местных национально-культурной автономий Гашим Алиев, Мазахир Гумбатов, Али Казымов, Рагиб Байрамов, Намус Нагиев, а также председатель региональной автономии Московской области Эльшан Ибрагимов, ворвались следователи УВД ЦАО в сопровождении полиции, вооруженные кувалдами, болгарками и ломами.

При этом нежданные гости вели себя нарочито жестко, положив некоторых хозяев на пол или войдя через выбитое окно. В результате обысков были изъяты жесткие диски из компьютеров, ноутбуки, планшеты, флешкарты, сотовые телефоны, в том числе и личные гаджеты, которыми пользовались другие члены семьи.

Перечисленные выше общественники потом были отправлены в УВД ЦАО, где без воды, пищи их допрашивали до 22.00. После чего пятерых объявили свидетелями и отпустили домой без каких-либо дополнительных документов и конфискованного имущества. Р.Агаева и Р.Байрамова задержали, и 21 октября решением Таганского суда они были отправлены под домашний арест на 28 суток в качестве подозреваемых в совершении тяжкого преступления (со сроком свыше 3-х лет) в составе группы лиц по предварительному сговору по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Согласно комментариям пострадавших, все началось еще 6 октября 2018 г, когда в столичном парке «Екатерининский» Региональная азербайджанская национально-культурная автономия г. Москвы проводила «Праздник граната» и во время этого праздника между председателем организации Агададашем Керимовым и недовольными организацией праздника представителями азербайджанской общественности разгорелась жаркая дискуссия. Керимов вызвал полицию, но прибывшие на место вызова полицейские ничего криминального в дискуссии не нашли, а многочисленные возмутители спокойствия в знак протеста покинули данное мероприятие.

Далее Керимов подает жалобу об умышленной порче имущества на празднике, обвинив вышеуказанных активистов. 19 июня 2019 г. было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Дело с места не двигалось и, как говорится, попросту «зависло», как и большинство гражданских дел, не имеющих особого значения. Но вдруг по непонятным причинам 5 августа 2020 г. следователь переквалифицировал преступление на более тяжкое – по ч.2 ст.213 УК РФ. 6 октября Таганский суд выдал постановление на обыск. 10 октября следствие приостановили, а 16 октября – снова приняли в производство. И, наконец, 19 октября произведен обыск в жесткой форме с конфискацией.

21 октября согласно решению того же суда появились двое «реально подозреваемых в преступлении», и ими стали Агаев и Байрамов (бизнесмен – прим. ред.).

На самом деле, причина, послужившая поводом для ареста азербайджанских активистов, лежит на поверхности, достаточно только проследить ряд событий, следующих одно за другим.

Вышеозначенные азербайджанские активисты, к которым вломились и устроили погром силовики, несмотря на российское гражданство, всеми силами защищали интересы своей родины в российском информационном пространстве, СМИ которого переполнены проармянскими сообщениями, преимущественно направленными на втягивание российской армии в этот застарелый нарыв.

А потому действия российских силовиков можно рассматривать не иначе как попытку заставить активистов-азербайджанцев замолчать, и еще — как попытку напугать остальных, чтобы мнения своего не высказывали.

Азербайджан победил в 44-дневной войне. Но мученики информационной войны, пострадавшие в ходе армянских провокаций, продолжают расплачиваться за свою борьбу с лживой армянской пропагандой.

Мы, коллеги и друзья Романа Агаева, желаем ему скорейшего освобождения и торжества справедливости. Хотя в стране, где рулят армянские пропагандисты, это вряд ли возможно.

Яна Мадатова

Minval.az