Армения не стала применять оперативно-тактические комплексы «Искандер» на основном этапе войны в Карабахе из боязни ответного удара. Такое предположение озвучил третий президент Армении, военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян в интервью телеканалу Armnews.

Он заявил, что по имеющейся у него достоверной информации, «Искандеры» применялись только в конце войны, и стреляли из них по Шуше.

«Но почему по территории самого Азербайджана не было нанесено ударов? Могу предположить, что боялись ответного удара. Возможно, не средствами такой же точности или дальности. Но «Искандеры» нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны», — важно сказал Саргсян.

По его словам, «Искандеры» «для этого и предназначены». Он также не понимает, почему «дальнобойными средствами не были поражены нефтегазовые инфраструктуры Азербайджана».

«Я не говорю, что первой мишенью нужно было сделать трубопровод. Но в конце концов, зачем мы покупали эти ракеты? Чтобы не использовать в нужный момент? «Искандеры» — наши, и мы единственные, кому союзник дал такое оружие. И мы их не использовали», — говорит Саргсян.

При этом военный преступник не согласился с мнениями о том, что другие вооружения армянской стороны не применялись по территории Азербайджана.

«Помните, один гордец заявлял, что он дал приказ «разнести» аэропорт Кировабада (Гянджа – ред.)», — сказал он, напомнив, что огонь был открыт по жилому кварталу города, а не по военному объекту.

Экс-президент назвал это «большой глупостью» и пояснил, что после этого обстреливались Ханкенди и Ходжавенд: «Я не говорю, что до этого Степанакерт (Ханкенди – ред.) не обстреливался. Но огонь велся по двум целям: штабу Армии обороны и электростанции», — сказал он.

В период войны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным.

«Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по трубопроводу TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP – не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», – заявил 14 октября азербайджанский лидер в интервью Haber Turk.

В результате ударов армянских сил по Гяндже (второму по численности населения городу Азербайджана) 4, 11 и 17 октября с использованием оперативно-тактических ракет и реактивной артиллерии погибли 32 и были ранены десятки гражданских лиц.

Minval.az