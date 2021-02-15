Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, который уже успел прославиться своими скандальными заявлениями, отправляется с кратким визитом в Москву — у него намечена встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, где будет обсуждаться вопрос разблокирования коммуникаций. Будет ли затронут в ходе переговоров памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде в зоне действия российских миротворцев в Карабахе, не уточняется. Но весь вопрос в том, что это далеко не единственный пример культа вокруг этого гитлеровского пособника и военного преступника, самым непосредственным образом затрагивающий Россию.

Так, на официальном сайте МИД РФ размещена информация о российских загранучреждениях в Армении, среди которых наличествует консульство РФ в Гюмри. Все правильно и логично: второй по величине город в Армении, российская военная база, аэропорт…На сайте — обычная в таком случае информация о приеме граждан, фотографии, как отмечали здесь профессиональный праздник — День дипломатической работника… И, разумеется, раздел «Контакты», где указан адрес генконсульства: «3103, г. Гюмри, ул.Гарегина Нжде, д.1». Проще говоря, открывшееся в 2002 году генконсульство России разместили на улице, названной в честь гитлеровского пособника и военного преступника, осужденного за свои «художества» советским судом к 25 годам тюрьмы.



Что это — случайность? Или продуманный, как говорят в определенной среде, «дипломатический троллинг»? Очередная попытка ереванских «соросят» накидать комьев грязи в российский «огород», устроив такой «уличный троллинг»?

Вспомним: около года назад в Вашингтоне появилась площадь Немцова — как раз та, где расположено посольство РФ. В Киеве улицу Панфиловцев, на которой находится консульский отдел посольства Российской Федерации, в сентябре 2015 года переименовали в улицу Добровольческих батальонов, сражавшихся с 2014 года с сепаратистами на Донбассе. Но, во-первых, такого, чтобы улицу назвали в честь гитлеровского пособника, не припомнят даже старожилы. Не говоря о том, что в цивилизованном мире именами подобных персонажей улицы вообще не называют. А во-вторых, появилась эта улица на карте Гюмри задолго до «соросят». МИД РФ в мае 2019 года в своем докладе отмечал, что Республиканская партия Армении , будучи правящей, «предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г.Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом».

Но как тогда объяснить происходящее? В Ереване на минуточку забыли, кем был Нжде? Или уверены, что не помнят все остальные?

Возможно, конечно, что на «Гарегин Нжде» далеко не у всех в Москве срабатывает такой же безусловный рефлекс, как, например, на «генерал Власов». Только вот это не значит, что «уличные выходки» армянских властей могут и должны оставаться без ответа.

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