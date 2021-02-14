В рамках плановых занятий по боевой подготовке минометные расчеты подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигоне «Мардакерт».

Читайте также: Российские миротворцы в Карабахе отработали вождение БТР на танкодроме: видео

В ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения миномётов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчётов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы в зависимости от характера цели. Кроме того, миномётчики отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на различных дальностях.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военнослужащих российского миротворческого контингента.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az