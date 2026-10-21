Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше всего его беспокоит влияние России на немецкое общество и попытки Москвы дестабилизировать западные демократии.

«Больше всего меня беспокоит ни наша экономика, ни ЕС, ни США, ни Китай. Мое главное беспокойство – это влияние России на наше общество», – заявил Мерц на экономическом форуме Berlin Global Dialogue 2026.

По словам канцлера, российское влияние уже приводит к дестабилизации западных обществ. Мерц предупредил об угрозе европейскому политическому порядку и призвал серьезнее относиться к попыткам подорвать устойчивость демократических государств.

Отдельно Мерц высказался о поддержке Украины, заявив, что ее капитуляция недопустима, поскольку означала бы поражение и для европейских союзников.

«Мы поддерживаем Украину не для того, чтобы затягивать эту войну. Мы делаем это, чтобы как можно скорее ее завершить. Но капитуляция Украины, тем более безоговорочная, исключена, потому что это означало бы капитуляцию всех нас», – подчеркнул канцлер.

Он добавил, что Германия продолжает оказывать Киеву существенную помощь, поскольку считает это вопросом собственной безопасности.