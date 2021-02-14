Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. Свое предложение он написал в Twitter-аккаунте.

В своем сообщении Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке.

Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев «был великолепен».

В свою очередь, Владимир Путин упомянул Илона Маска, когда сравнил с ним основателя и главу компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгения Касперского. По мнению президента, в своей области Касперский «ничем не хуже» американского предпринимателя.

Minval.az