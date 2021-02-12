Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву отношений с Евросоюзом — прим. ред.). В случае, если еще раз увидим, как уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.

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