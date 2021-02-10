Легендарный 74-летний японский актер, режиссер, комик, сценарист, писатель, шоумен и так далее Такэси Китано приготовился к своей, похоже, прощальной работе.

Китано поставит историческую самурайскую драму «Шея» (Kubi), после чего с большой вероятностью оставит кинематограф, дабы, как с некоторых пор озвучивал, посвящать больше времени личной жизни и таки сбросить ношу, «которую все эти годы нёс».

При этом стоит напомнить, что свою кинокомпанию Office Kitano Такэси оставил еще в 2018-м.

Главную роль в проекте сыграет Кэн Ватанабэ («Последний самурай», «Бэтмен: Начало», картины линеек «Трансформеры» и «Годзилла»). Съемки начнутся в мае.

Представитель Китано информацию никак не комментировал, но она уже вовсю распространена национальными СМИ.

Последней на сегодня режиссерской работой Китано стал боевик с характерным названием «Последний беспредел» — сиквел «Полного беспредела» 2012-го, бывшего сиквелом просто «Беспредела» 2010-го.

Minval.az