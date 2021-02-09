Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» во вторник, 9 февраля, был отстыкован от Международной космической станцией (МКС) и затоплен в Тихом океане, сообщает Роскосмос.

«Корабль «Прогресс МС-15» завершил свой полет. В 11:30 был включен двигатель на торможение. Отработав 3 минуты 30 секунд, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 116 м/с. После чего сошел с орбиты и прекратил свое существование в Тихом океане», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что несгораемые элементы конструкции грузовика упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана.

«Прогресс МС-15» был запущен 23 июля 2020 года.

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