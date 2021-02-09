Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили через социальную сеть призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению действующих в стране ограничений по коронавирусу.

«Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы», — заявил Саакашвили в своем «Фейсбуке».

Комментируя акцию нескольких десятков своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, в нарушение действующего в Тбилиси комендантского часа по коронавирусу, провели акцию с требованием отмены ограничений, экс-президент Грузии призвал не подчиняться решениям судов.

«Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии», — заявил Саакашвили.

Minval.az