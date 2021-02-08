Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов публично отругал министра культуры Атагелди Шамырадова за отсутствие в стране спектаклей про «народное счастье» и общий упадок театральной сферы. Об этом пишет правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

По его словам, причина стагнации в культурной сфере страны — плохая организация работы детских школ искусств и художественных заведений. Он поручил министру пересмотреть все учебные планы и составить новые. «Мы отпраздновали 25-летний юбилей постоянного нейтралитета нашего государства, однако не было организовано каких-либо заметных культурных мероприятий», — сказал Бердымухамедов.

Президент подчеркнул, что театры и другие культурные учреждения страны перестали воспевать в своих произведениях успехи государства и ставить короткие сценические пьесы. Он добавил, что вследствие этого в стране упал общий уровень театральной режиссуры и «художественности создаваемых произведений».

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