

Исследователь окружающей среды Джон Видал предупредил, что зоонозные инфекции, которые передаются от животных к человеку, представляют собой такую же серьезную угрозу для человечества, как и ядерная война.

Эксперты предупреждают, что пандемия хуже, чем COVID-19, «в масштабе Черной смерти» не за горами, поскольку люди продолжают улавливать смертельные микробы от животных.

Как пишет британское издание Daily Mirror, по словам ученых, заболевания, которые гораздо более смертоносны, чем нынешняя коронавирусная инфекция, представляют сейчас опасность для человечества, поскольку животные несут «тысячи» вирусов, многие из которых могут передаваться от одного вида к другому.

Автор-эколог Джон Видал обнаружил, что болезни, «столь же заразные, как корь, столь же смертельные, как лихорадка Эбола», могут мутировать и разрушать человеческое население. В ходе работы над книгой, раскрывающей связь между природой и болезнями, Видал связался с экспертами со всего мира, которые сделали мрачные прогнозы о том, что худшее, возможно, еще впереди.

В своей статье в Daily Mail Джон Видал призывает правительства признать угрозу пандемии в масштабах «Черной смерти» – пандемии чумы, от которой погиб каждый третий человек в Европе в XIV веке.

Делия Грейс Рэндольф, соруководитель отдела здоровья животных и человека в Международном научно-исследовательском институте животноводства в Найроби (Кения) поделилась с Видалом своими прогнозами: «Я думаю, что нас ждет волна новых зоонозных болезней, смесь старых и новых».

Рэндольф винит в опасности нового вируса разрушение естественной среды обитания животных, вызванное изменениями в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

По словам исследователя, новый вирус может поразить земной шар в течение нескольких недель, убив десятки миллионов человек, прежде чем против него будут приняты меры, поскольку он распространялся через авиаперелеты и бессимптомных носителей.

По словам Видаля, микробы, которые встречаются в природе у диких и домашних животных, теперь передаются человеку. Видал говорит, что другие смертоносные вирусы, передаваемые между видами, включают «ВИЧ, лихорадку Эбола, лихорадку Ласса, марбургский и пенистый вирус обезьяны в Африке; SARS и COVID-19 в Китае; болезнь Шагаса, боливийская геморрагическая лихорадка и хантавирус в Латинской Америке; вирус Хендра в Австралии и MERS в Саудовской Аравии».

Джон Видал задается вопросом: «Когда мы действительно проснемся перед величайшей новой угрозой нашего времени? Человечество изменило свои отношения как с дикими, так и с выращиваемыми на фермах животными, разрушая их среды обитания и поселяя их в тесноте, — и этот процесс только ускоряется. Если мы не осознаем серьезность ситуации, нынешняя пандемия может быть лишь предвестником чего-то далекого еще более серьезного».

Видал добавил: «Кошмарный сценарий, с которым сталкиваются правительства, — это появление новой болезни — или нового штамма более старой, — которая столь же заразна, как, скажем, корь, и столь же смертельна, как Эбола. Тогда человечество может столкнуться с гораздо более серьезной пандемией, чем COVID-19, возможно, в масштабе Черной смерти, унесшей жизни каждого третьего человека в Европе в средние века».

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