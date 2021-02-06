Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.

По словам специалистов, плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, могла оказать достаточное влияние на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.

Британские врачи в течение 102 дней лечили от коронавируса пациента, ранее перенесшего рак. Медики отслеживали, как менялся вирус в его организме на основе взятых у больного анализов. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого специалисты не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом «белке-шипе», который вирус использует для заражения здоровых клеток.

В исследовании также говорится, что многочисленные мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — отметил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

Специалисты уточнили, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.

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