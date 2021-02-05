Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил о готовности участвовать в выборах.

«Приму участие в выборах, но с какой силой, решу», — заявил Оганян в интервью телеканалу «Кентрон», отвечая на вопрос об участии в случае внеочередных выборов в Армении.

«Конституционное право каждого человека, и даже обязанность в этой напряженной ситуации участвовать в выборах. Я как гражданин РА приму участие, но с какой силой, и в каком формате, решу сам», — пояснил бывший министр.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, как писали армянские СМИ, руководил операцией по защите Шуши в ходе недавних боевых действий в Карабахе, но бежал с поля боя и сумел спастись от азербайджанского спецназа.

Minval.az