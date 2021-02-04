Третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян и посол России в республике Сергей Копыркин на встрече обсудили широкий круг вопросов, связанных с последствиями войны в Нагорном Карабахе.

Как сообщил зампред РПА Армен Ашотян на своей странице в Facebook, переговоры состоялись 3 февраля, по инициативе российской стороны.

Отмечается, что по просьбе посла, Саргсян коснулся вопросов внутриполитической обстановки, а также сложившихся новых геополитических реалий в регионе.

В свою очередь Копыркин в рамках обсуждаемой тематики представил позицию России и прилагаемые ею усилия.

Minval.az