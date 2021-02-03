Собравшиеся в среду перед зданием Национального Собрания Армении граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, разбросали листовки с изображением депутата от правящего блока «Мой шаг» Ануш Беглоян и азербайджанского паспорта.

Беглоян на онлайн-конференции проекта «Пограничная ZONA» выступила с рядом заявлений, касательно мира между Азербайджаном и Арменией. Она, в частности, заявила о том, официальная позиция Еревана полностью исключает реваншистские настроения.

Она пояснила, что в Армении существует множество различных политических групп, среди которых есть и националистические, все они «могут заявлять что угодно». «Но я призываю всех слушать заявления, которые делает правящая партия, власти, МИД, офис премьер-министра, парламент, которые четко сказали, что реваншизм или любые военные действия, направленные на месть, — это не то, чего хочет Армения и народ Армении», — отметила Беглоян.

Она также призвала армянский народ «смотреть в будущее», отказаться от «вечных обсуждений», кто и где был первым, кому та или иная территория принадлежала исторически, констатировав, что представители армянского народа лучше всех цитируют древних писателей и исторические труды. Именно такой подход, пояснила Беглоян, и привел в итоге к войне.

Minval.az