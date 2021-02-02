Москва имеет основания думать, что ситуация с Алексеем Навальным — инсценировка, устроенная Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров. О том, что российская сторона заподозрила в этом деле постановку, он заявил на переговорах с министром иностранных дел Швеции и председателем ОБСЕ Анн Линде, передает РИА Новости.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров.

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