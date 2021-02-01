Норвежский парламент поддержал выдвижение кандидатуры российского политика Алексея Навального на получение Нобелевской премии мира 2021 года.

Об этом сообщает «Рейтерс» со ссылкой на депутатов, «которые имеют опыт в определении победителя».

Помимо Навального, норвежские законодатели проголосовали за номинацию экоактивистки Греты Тунберг, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также белорусских оппозиционеров — Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Кроме того, по данным агентства, на премию номинированы Дональд Трамп, правозащитная организация Венгерский хельсинский комитет, бывший журналист Charlie Hebdo Зениб эль-Разуи и другие.

Согласно уставу Нобелевского фонда, окончательный список лауреатов утверждает Нобелевский комитет, членов которого назначает парламент Норвегии. Имена кандидатов, по традиции, держатся в секрете до дня голосования.

Это уже второе выдвижение оппозиционного политика на получение престижной премии: в сентябре 2020 года на «Нобелевку» Навального выдвигала группа российских ученых, которые преподают в западных университетах.

Minval.az