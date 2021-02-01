В Карабахе начал работу совместный турецко-российский мониторинговый центр. Миротворческая миссия в Карабахе обретает те контуры, которые очертил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 10 ноября: «Здесь применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится: «В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня». Я могу сказать, что в этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня». Теперь, благодаря политической воле Азербайджана, это становится реальностью. Совместный турецко-российский Центр уже работает и действует. В небе Карабаха беспилотники будут следить за происходящим на земле. Совместный центр позволит не допускать инцидентов, обеспечит эффективный контроль за выполнением условий трехстороннего заявления от 10 ноября. Одно только это, с учетом братских отношений Турции и Азербайджана и того, как они проявили себя во время Отечественной войны — уже огромное достижение для нашей страны и наглядная демонстрация, что все попытки ставить знак равенства между Карабахом и другими конфликтами на территории бывшего СССР с «чисто российским» миротворчеством лучше вынести за скобки сразу по причине их несостоятельности.

Но это, если можно так выразиться, конкретика. А еще есть «большое политическое измерение»: Азербайджан перекраивает весь геополитический расклад региона. Теперь здесь весьма наглядно и «основательно» закреплено участие Турции, причем с очень «весомыми» позициями и большим влиянием. И это тоже азербайджанская дипломатия может записать себе в актив —особенно с учетом того факта, что наша страна добилась этого, создав формат сотрудничества Турции и России. А это уже серьезный «задел на будущее», который снижает «конфликтный потенциал» и создает почву для новых программ и «граней» сотрудничества в рамках предложенных президентом Азербайджана формул 2+2 и 3+3.

Именно то обстоятельство, что Азербайджан сделал в своей дипломатии ставку не на конфликт и соперничество, а на сотрудничество и поиск баланса интересов, заставляет, конечно, «давать поправку», когда, к примеру, Константин Эггерт на сайте «Немецкой волны» еще по горячим следам капитуляции Армении отмечал, что «время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары», и добавлял, что, «как ни крути, военнослужащие одной из стран НАТО теперь официально выполняют военно-политические функции на территории бывшего СССР, да еще в стратегически чувствительном для России регионе». Но в чем нет сомнений, так это в том, что позиции и влияние Анкары в регионе действительно вышли на качественно новый уровень. И тем более это повод, подберем самый мягкий эпитет, не воспринимать как истину в последний инстанции безапелляционные заявления «теперь в регионе все контролирует Россия», «мы вернулись обратно в 1988» или вообще в «1920 год» и т.д. и т.п.

Намеренно вынесем за скобки «волну» в соцсетях заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева: «У нас существует открытый диалог и коммуникация с российскими миротворцами. Они выполняют свою работу профессионально». Любому человеку, знакомому хотя бы с азами протокольно-дипломатической вежливости, понятно, что на открытии совместного мониторингового центра в адрес большой соседней страны, которая осуществляет «в поле» миротворческую миссию, ничего другого просто не могло быть сказано вслух. Другое дело — серьезная и действительно вдумчивая аналитика. Где большого внимания заслуживают заявления украинского дипломата Александра Самарского в беседе с Полом Гоблом, который, думается, вряд ли нуждается в подробном представлении. А к мнению Самарского стоило бы прислушаться хотя бы потому, что он представлял Украину в миссии ОБСЕ в Карабахе в 1997-1998 годах и с 2004 по 2006 год, а затем был послом Украины а в Иране в период с 2010 по 2014 год. И, комментируя расхожее мнение, что ввод Москвы своих миротворцев в Карабах после армяно-азербайджанской войны прошлой осенью представляет собой безоговорочную дипломатическую победу России, заявляет: на самом деле все как раз наоборот. Прежде всего, по мнению Самарского, «Баку в принципе значительно снизил свою зависимость от внешнего влияния со стороны любого международного посредника в таких переговорах, включая Москву, которая традиционно принимала в них участие». Что же до разговоров, что благодаря развертыванию миротворцев Москва внезапно обрела способность к провокациям [в Нагорном Карабахе], преувеличено, и здесь с Самарским тоже трудно спорить. В Карабахе, напоминает он, и раньше были российские агенты; и если Москва хочет что-то спровоцировать, у нее было и остается достаточно рычагов для этого. А вот больших новых мощностей Кремль действительно не получил. А вот Азербайджан, по его мнению, как раз «получил определенную выгоду от размещения миротворцев Российской Федерации в Карабахе». Прежде всего, Азербайджан по крайней мере в среднесрочной перспективе избежал «головной боли» с необходимостью «управлять большим и враждебным населением», проблем с международным имиджем (где, добавим от себя, представить риски позволяет вселенский вой по поводу «обстрела церкви в Шуше» и далеко не адекватная реакция на ракетные удары по жилым кварталам азербайджанских городов). И еще, добавим от себя, при этом снял с повестки дня переговоров вопрос о будущем статусе Карабаха. Наконец, Азербайджан «в пакете с миротворцами» получил разблокировку транспортных путей, в том числе коридор в Нахчыван.

Наконец, Москва, по его мнению, столкнулась с серьезными проблемами на «армянском» направлении — и с этим тоже очень трудно спорить. Как уверен Самарский, она потеряла позиции на армянском направлении. России, напоминает он, пришлось трижды пытаться добиться прекращения огня, тем самым показав свою слабость в регионе. И, хотя зависимость Армении от России усилилась, армяне все больше злятся на то, что они считают провалом или даже предательством России. Безусловно, Армения является вассалом России, но «статус вассала не означает автоматического дружественного и позитивного отношения вассала к сюзерену. Более того, он накладывает определенные обязательства на сюзерена по отношению к его вассалу. Москве это не удалось, и армяне, одержимые историей люди, не собираются этого забывать. Это, по мнению украинского дипломата, означает, что «долгосрочные перспективы развития армяно-российских отношений не столь позитивны для Российской Федерации, как они могут показаться сегодня. И ситуация может резко измениться, если Анкара сможет сделать Еревану настолько привлекательные предложения, что она просто не сможет от них отказаться». И, наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Миротворческая миссия требует от Москвы реальных финансовых затрат. Они могут показаться небольшими, но они складываются. А значит, результаты для Москвы «выглядят достаточно противоречивыми даже с точки зрения защиты и продвижения с их помощью своих интересов в двустороннем урегулировании». Опять-таки добавим от себя: если до освободительной войны Азербайджана грабеж оккупированных земель неплохо пополнял госбюджет Армении, то теперь оставшийся «огрызок» просто не в состоянии прокормить себя — ни в аграрном, ни в экономическом прочтении. И если теперь содержать его придется не столько Армении, сколько России, чей бюджет в силу ряда обстоятельств не лопается от денег — эту сторону вопроса тоже не стоит забывать и сбрасывать со счетов.

А тогда уже становится ясным, что победил в результате Азербайджан — и в войне, и на дипломатическом поле. И только теперь становится понятным, насколько сильным оказалось «политическое землетрясение» после победы Азербайджана в Карабахе и насколько кардинально изменился региональный геополитический «пейзаж». В самом деле, еще после апреля 2016 года многие эксперты припоминали, что военный бюджет Азербайджана превышает весь госбюджет Армении, анализировали, какое оружие в Баку демонстрируют на парадах и на учениях, и предупреждали: баланс сил в регионе уже мало напоминает начало девяностых. Но сегодня, судя, пардон, по «стуку упавших челюстей» у элиты военно-экспертного сообщества мира, складывается упорное впечатление: того, что Азербайджанская Армия продемонстрировала в Карабахе, от нас просто не ждали. Так что сегодня Азербайджан конвертирует свою военную победу в политические дивиденды и создает в регионе новую геополитическую реальность. Где совместный турецко-российский центр в Агдаме —только одно из первых ее проявлений.

Нурани

Minval.az