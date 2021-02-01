Армения по-прежнему не дает скучать политическим экспертам. В первые дни после капитуляции здесь кипели страсти и бушевали митинги. Затем ситуация парадоксальным образом «успокоилась». Пашинян осмелел настолько, что 11 января отправился на переговоры в Москву.

А теперь в Армении ситуация вновь на точке кипения. И дело не ограничивается тем, что накануне перед зданием правительства Армении проходил весьма шумный митинг. Как теперь сообщают местные СМИ, здесь по меньшей мере пять человек задержаны по обвинению в попытке захвата здания правительства. Среди них — небезызвестный Ваагн Чахалян, один из лидеров армянских сепаратистов в Джавахетии, боксер Исраел Акопкохян и режиссер Аршак Закарян. Но куда больше внимания привлекает другой сюжет. В Ереване арестован Ваан Бадасян, «полевой командир», тот самый, который накануне в пантеоне «Ераблур» призвал «устранить» Пашиняна, «не только потому, что он символ поражения, но и враг», а на вопрос, каким путем, ответил: «Разными, вплоть до физического уничтожения. Врага надо устранить, в том числе при помощи оружия. Я сознательно выступаю с таким заявлением. Путь СНБ арестует меня. Его надо физически устранить. С сегодняшнего дня я буду готовить это». Бадасяна после такого вполне предсказуемо «взяли». Но теперь его освобождения требует партия «Сасна Црер», основанная профессиональными террористами. Секретариат партии в своем заявлении открыто грозит премьеру: «Если Никол Пашинян не желает видеть, что Ваан Бадасян всего лишь озвучил широко распространенное к нему отношение, то вскоре он столкнется с десятикратными, а далее – стократными и тысячекратными подобными проявлениями, что чревато весьма опасными последствиями. Мы требуем от Никола Пашиняна незамедлительно освободить Ваана Бадасяна, прекратить политику сохранения власти посредством насилия и подать в отставку».

При этом если «Сасна Црер» и сгущает краски, то ненамного. Во всяком случае, на страницах газеты «Голос Армении», бывшего ереванского «Коммуниста», уже рассуждают о «перспективе «небархатной» отставки Пашиняна» и прямо советуют продумать, как втянуть в политику представителей силовых структур.

А вот это уже серьезно. Можно, конечно, долго строить версии и рассуждать, что оппозиция просто не вывела на улицы достаточное количество своих сторонников, чтобы «свалить» Пашиняна, что в ее рядах нет единства, и задавать ироничные вопросы, почему это оппозиционные лидеры не ждут выборов, но факт остается фактом: в Армении уже открыто говорят о силовом сценарии отстранения от власти Никола Пашиняна, втягивании в политику «силовиков» и т.д. В лучшем случае это означает «ползучий переворот». В худшем и куда более вероятном —«сваливание» в гражданскую войну. Тембре что в Армении уже в ходе нынешней 44-дневной войны политики и даже влиятельные олигархи формировали свои «отряды». До линии фронта многие из них так и не доехали, но вот на внутриармянском «поле» сработать вполне могут. Со всеми вытекающими.

И вот если политические страсти сами по себе — это, конечно, внутреннее дело Армении, то вот гражданская война — уже нет. Особенно с учетом того, насколько велико в армянской политике, скажем так, «внешнее участие», от пашиняновских «соросят» до политиков, которые любят щеголять своими связями в Москве и личной дружбой если и не с Путиным, то во всяком случае с Рамзаном Кадыровым. И если у Запада вряд ли есть возможность напрямую вмешаться в события на ереванских улицах, то Москва со своей военной базой, пограничниками и военной полицией — дело иное. И как поведет себя Россия? Во время «шашлычной революции» Пашиняна Москва держала нейтралитет и не торопилась вводить в действие свои «рычаги», но сегодня ситуация уже иная. Пашпняновское «дымб-дымб-ху» было бескровным, но теперь «запас «бархата»» в Армении, похоже, закончился.

И самое главное, речь идет о стране, которая только недавно капитулировала, проиграв войну, и где вовсю звучат призывы к реваншу. Что уже не позволяет исключать и вооруженных провокаций, причем и в Карабахе, и на государственной границе Азербайджана и Армении.

Только вот при нынешнем раскладе сил это не самый лучший способ набрать внутриполитические «очки». Просто потому, что Азербайджан в этом случае ответит. И да, здесь уже не будет никаких «внутриполитических отсрочек». Так что армянским политикам лучше крепко подумать перед тем, как пытаться перенести внутриполитические страсти на внешнюю арену при помощи провокаций.

Отдел политики

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