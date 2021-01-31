Джо Байден, новый президент США, продолжает обозначать приоритеты своей политики, в том числе внешней. Накануне состоялся телефонный разговор Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе этого разговора «президент поблагодарил генерального секретаря за уверенное руководство альянсом и сообщил о своём намерении консультироваться и сотрудничать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, в том числе касающихся Афганистана, Ирака и России», указала в своем релизе пресс-служба Белого Дома. Кроме того, Джо Байден «подтвердил приверженность США коллективной обороне согласно статье 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности».

Это не просто дежурная риторика. Предшественник Байдена, Дональд Трамп, во время своей предвыборной кампании 2016 года открыто называл НАТО «устаревшим». Правда, потом, после встречи с тем же Столтенбергом, от своих слов публично отказался, но вот полного доверия восстановить не удалось. Теперь же в Брюсселе не скрывают своего удовлетворения. Столтенберг заявил телеканалу CNBC: «Президент Байден и его вступление в должность ознаменовали собой новую главу для альянса, поскольку Джо Байден — убеждённый сторонник НАТО. Он очень хорошо знаком с работой НАТО». Новый госсекретарь США Энтони Блинкен тоже успел провести телефонный разговор со Столтенбергом —обсуждали подготовку к саммиту альянса.

Но за кадром остаются куда более интригующие подробности. США недвусмысленно обозначили курс на укрепление единства НАТО, а это понятным образом взаимосвязано с «турецким фактором», к которому на Южном Кавказе, и не только на Южном Кавказе, приковано особое внимание, особенно на фоне нашумевших высказываний Блинкена в диалоге с армянским лоббистом, сенатором Менендесом. И можно, конечно, выстроить «однолинейную» схему: дескать, теперь Вашингтон будет «давить» на Турцию, где вопрос здесь вовсе не исчерпывается одной только покупкой ЗРК С-400 «Триумф» и введенными США санкциями — есть еще Греция, у которой старые «трения» с Турцией, и есть, наконец, Франция, которая вставляла палки в колеса Анкаре везде где можно и где нельзя.

Но не все так просто. В США вряд ли забыли, как та же Франция продвигала идею «европейской армии» именно в пику НАТО. Идея «заглохла» в немалой степени благодаря Столтенбергу, но вот осадок остался, выводы тоже. Турция явно идет на сближение с таким ключевым игроком, как Великобритания, и это «сближение» затрагивает такие ключевые для альянса направления, как Черное море, Россия и Украина. Более того, у Турции реальная программа военного сотрудничества с Украиной — в отличие от многих других, кто ограничивается только политической поддержкой.

Наконец, куда больший интерес, чем это казалось еще недавно, представляет альянс Турции с Азербайджаном. Наша страна, одержав победу в Карабахе, подтвердила и свою военную силу, и политическое влияние. Азербайджан остается ключевым игроком на европейском энергетическом рынке. Более того, это еще и ворота в Центральную Азию, то есть к границе с Китаем. Вне зависимости от того, намерен ли Байден отдавать приоритет «кнуту» или «прянику», твердые позиции в Центральной Азии ему ой как нужны.

А это значит, что и с Анкарой, и с Баку теперь в Вашингтоне будут разговаривать «на вы». И первые признаки уже есть: посол США в Азербайджане Литценбергер проводит встречу с министром экономики Азербайджана Михаилом Джаббаровым, поздравляет его с восстановлением территориальной целостности Азербайджана и заявляет, что компании из США готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, Понятно, что это не только коммерческий интерес. Тем более на понятные выводы наталкивает онлайн-семинар американского «Атлантического совета» с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

И уж точно на этом фоне не кажется случайным, что Франция спешно «переобувается в пируэте», что Макрон пишет письмо Эрдогану, госсекретарь МИДа Франции направляете в Азербайджан и заверяет, что Париж в войну был на стороне Баку. А в Армении после всех надежд и жестов в адрес США возвращают в общественный мультиплекс российские телеканалы. Словом, «реалполитик» вступает в свои права, и эта самая «реалполитик» точно работает на Турцию и Азербайджан.

Нурани

Minval.az