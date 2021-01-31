Житель Англии, который увлекается поисками, при помощи металлоискателя обнаружил под деревом драгоценный камень из короны короля Генриха VIII, который был потерян порядка 400 лет назад. Как сообщает издание Daily Mail, стоимость бриллианта оценивается в два миллиона фунтов стерлингов.

49-летний Кевин Дакетт, который и обнаружил камень, выпавший из центральной части королевской короны, свою находку он сделал в городе Маркет-Харборо, расположенном в графстве Нортгемптоншир. Мужчина пояснил, что сперва подумал, что нашел скомканную оловянную фольгу от упаковки торта. Однако он решил взять находку домой и осторожно отмыл. На камне обнаружилось изображение, нарисованное эмалью. В основании надпись SH. А также пять лилий.

В настоящее время драгоценный камень отправили для исследования в Британский музей. Там находку проверят на подлинность эксперты.

Отмечается, что историки опасались, что драгоценность была безвозвратно утеряна, когда Оливер Кромвель приказал расплавить корону и сделать из нее монеты в 1649 году.

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