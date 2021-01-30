Президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

«Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть он будет кратковременным, нельзя позволить сорвать повестку дня», — сообщает издание.

Сообщается, что сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампу, хотя и не мешал этому процессу. Он всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу Трампа будут мешать процессам назначения должностных лиц в новую администрацию.

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