Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений может возрасти в 1,6 раза — с 356 миллионов до почти 587 миллионов рублей. Блогера заподозрили в махинациях с криптовалютой, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Размер пожертвований, которые, как считают следователи, Навальный «совместно с иными лицами» потратил на личные цели, может оказаться больше за счет анонимных криптовалютных транзакций, пояснил источник.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил он.

Minval.az