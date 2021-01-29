Подземный комплекс, расположенный на территории «дворца Путина», уходит под землю на 16 этажей и построен таким образом, чтобы в него можно было спуститься от главного дома на случай эвакуации. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на одного из строителей комплекса.

По его словам, подземный комплекс насквозь пронзает мыс Идокопас, на котором расположен дворец. В случае необходимости через комплекс можно производить эвакуацию. Строитель рассказал, что внутрь мыса можно попасть из трех вестибюлей: один расположен возле главного дома, второй — на причале, а еще один проходит через всю скалу до Молокановой щели.

«Под домом — целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль — как мы это каждый день делаем в метро — и начинаем спускаться вниз. На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж», — рассказал источник.

Он добавил, что на VIP-выходе в пляжную зону планируется построить траволатор, наподобие как в аэропорту Шереметьево. По данным издания, строительство перехода между дворцом и пляжем внутри скалы обошлось в три миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что на территории дворца будут два подземных комплекса, однако заказчик решил сократить сметы из-за кризиса 2008 года, рассказал источник.

Собеседник издания объяснил, что решил поделиться информацией о дворце, так как считает его народным достоянием: «Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой — это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире — может быть, но не в России».

«Медузе» удалось поговорить еще с несколькими строителями «дворца».

С 2007 по 2014 год президент Владимир Путин трижды приезжал на мыс Идокопас, рассказал один из подрядчиков строительства. Руководитель другой компании, работавшей во дворце, заявил, что в 2008 году застал два визита Путина.

По словам еще одного источника, работавшего во дворце в середине 2010-х, президент приезжал туда дважды в период с 2013 по 2016 год. «Даже руководители строительных организаций высшего звена туда [к Путину] не допускались: [объект ему показывал] только его управделами, начальник из ФСО», — поделился работавший во дворце инженер.

Другой собеседник издания рассказал, что Путин хранит во дворце свои личные подарки, например, «беседку из бревен», подаренную бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Стройкой на территории дворца руководит ФСО, рассказали четыре источника. Имена сотрудников службы также указаны на чертежах, оказавшихся в распоряжении издания. В расследовании ФБК говорится, что ФСО занимается охраной дома.

По данным «Медузы», комната, указанная в планах здания как «склад грязи», — специально оборудованное помещение, в котором хранится лечебная грязь. Кроме того, издание обнаружило, что на территории дворца не одна аквадискотека, а две. По сути, это обычные фонтаны с подсветкой, отмечает издание. Проектировщик уточнил, что одна из аквадискотек представляет собой светодинамический фонтан с барной стойкой.

Minval.az