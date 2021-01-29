Центральный банк Азербайджана построит новое здание за свой счет, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, передает АПА.

По его словам, Центробанк за последние 3 года перечислил в госбюджет 7,8 млрд. манатов, в 2021 году планируется перечислить 256 млн. манатов.

Центральный банк Азербайджана направит на строительство нового административного здания 218 млн. евро. Здание будет построено турецкой компанией «Tekfen Holding». Строительство столь дорогого здания вызвало резкую критику общественности.

Minval.az