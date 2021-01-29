За последние 20 лет Кремль потратил 609 миллиардов долларов на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом. Более 100 из них «пошло» на Украину. Это подсчитала «Новая газета».

Согласно данным журналистов, за два последних десятилетия российские власти потратили 109 миллиардов долларов на помощь Беларуси, 103 миллиарда — на помощь Украине до 2014 года, 20 миллиардов — Венесуэле. Еще 32 миллиарда Кремль потратил на непризнанные республики на Донбассе, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Средства, выделенные Украине, направили на энергетические льготы и государственные кредиты. В то же время почти всю сумму пособия для Беларуси потратили как скидку на энергоресурсы.

Кроме дружеских режимов, Кремль финансировал масштабные энергетические проекты, в том числе и «Северный поток-2». А еще Россия простила 116 миллиардов, которые задолжали Советскому Союзу.

Как подсчитали журналисты «Новой газеты», потраченных Кремлем средств хватило бы, чтобы построить 15 тысяч больниц или пополнить счет каждого взрослого россиянина на 400 тысяч рублей (почти 150 тысяч гривен).

Однако эта сумма может быть неполной. В частности, в издании отметили, что им не удалось узнать сумму, которую Кремль потратил на войну на Донбассе.

«У нас нет даже приблизительных данных о количестве военнослужащих и размере их суточных зарплат, ведь официально на территории «ЛНР» и «ДНР» российских военных не было», — отметили журналисты.

Minval.az