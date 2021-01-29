Верхушка армянских сепаратистов продолжает «выстреливать» провокационные заявления. Вслед за Араиком Арутюняном в новости попал Ваграм Погосян, который пышно именует себя «начальником Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах». Сей «рупор Араика Арутюняна» решил убедить аудиторию, будто бы «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) не будет в составе Азербайджана, и заявил: подобного вопроса нет! Затем продолжил: «Но есть впечатление, что не только азербайджанская сторона, но и какие-то внутренние деструктивные силы последовательно пытаются распространить панику в обществе». И вообще, не исключено, что «подобные абсурдные информационные потоки направляются азербайджанскими спецслужбами». После чего опять принялся твердить заученные мантры: ««Арцах» никогда не может быть в составе Азербайджана. Мы продолжим строить нашу независимую государственность с гарантиями безопасности российского миротворческого контингента. А возвращение азербайджанских беженцев на подконтрольные нам территории просто исключено, и такой вопрос с нами и не обсуждался». Только вот, выстреливая заученные бредовые «установки», Ваграм Погосян нечаянно проговорился. И подтвердил, что в «огрызке» бушует нешуточная паника: там уже понимают, что возвращение беженцев-азербайджанцев и восстановление реального суверенитета Азербайджана — это самая реальная перспектива на ближайшее будущее.

Нет, конечно, вряд ли в окружении Араика Арутюняна верят в россказни о «злых турках», которые только и мечтают устроить новую «резню». Просто в этом самом «ближнем круге» лихорадочно перебирают «пикантные» факты собственной биографии и с замиранием сердца убеждаются: у Азербайджана есть что им предъявить. От соучастия в военных преступлениях во время первой войны до грабежа чужого имущества. И если отдельно взятой «тете Ануш» еще могут простить, что она под шумок утащила тумбочку из соседней квартиры, где жили азербайджанцы, то вот за разработку золотого рудника в Веджнели ответственность уже другая.

И самое главное, здесь понимают, что других вариантов попросту нет. Что же до сеющих эту «панику» зловредных «азербайджанских спецслужб», то в их число Петросян нечаянно записал, похоже, Владимира Путина, который не раз подчеркивал: согласно международному праву, Карабах — это территория Азербайджана. Ваграм Петросян может обещать «мы на это не согласимся!», только вот он при этом забыл уточнить сущую мелочь: а кто, собственно говоря, обещал что-то спрашивать у Араика Арутюняна, Ваграма Погосяна и иже с ними? Возможно, конечно, что у Араика Арутюняна, с которым командование миротворческого контингента все же обсуждает те вопросы, которые обычно решают со «старшим по подъезду», на уровне «где тут у вас щит (то есть электростанция), где общий вентиль (то есть водопровод)» и т.д., началось головокружение от успехов. Но в реальности верхушка сепаратистов уже давно вышвырнута за рамки процесса переговоров. Тем более у нее нет шансов встроиться в этот процесс теперь. Теоретически «продвигать вопрос» могла бы Армения. Но как справедливо заметил второй президент Армении Роберт Кочарян, “теперь Азербайджан силой решил вопрос территорий (получив 9 территорий). По существу, у нас уже нет ничего, что заставило бы Азербайджан обсуждать вопрос статуса Карабаха. То есть, Баку считает вопрос решенным”. Еще откровеннее о положении Армении несколько дней назад высказался Вазген Манукян, бывший премьер-министр и единый кандидат от оппозиции: «4,5 тыс. жертв, 10-15 тыс. раненых, потерянная большая часть территории «Арцаха,» Армения сужается, границы постоянно продвигаются вперед, пренебрежение в отношении армян со всех сторон, внутренняя тревога, внутренняя неудовлетворенность, потери и материальные. Мы потеряли 100 тыс. га пахотных земель, 315 тыс. га сенокоса, 15 крупных рудников, оружие на миллиард долларов, самоуверенность». Не тот случай, когда можно очень сильно кому-то грозить и торговаться. Что же до «защиты миротворческого контингента», то, как бы это повежливее, во-первых, не стоит забывать, что под Трехсторонним заявлением стоит подпись президента России. А там ни слова о статусе, но зато пункт о возвращении беженцев. А во-вторых, здесь уже рассчитывали на защиту со стороны ОДКБ. Но 44 дня войны эту уверенность не то чтобы сильно подтвердили.

И самое главное, есть такая малость, как экономика. Грабеж оккупированных территорий уже в прошлом. «Огрызок» прокормить сам себя не в состоянии, Армения с ее разваленной экономикой вряд ли сможет взять «арцахских братьев» на особо щедрое содержание, гуманитарной помощью тоже сыт не будешь. А рядом — Азербайджан с его устойчивой экономикой и неизбежное «давление снизу» со стороны рядовых жителей Карабаха, которые просто хотят есть.

Так что «статусная паника» среди карабахской верхушки и ее ближнего круга явно разгорается не без причин. И «погасить» ее персоны вроде Ваграма Петросяна вряд ли смогут. Даже если очень захотят.

Нурани

Minval.az