Мнение главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России является ее личной точкой зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Дождя.

«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — сказала Захарова, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

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