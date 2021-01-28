Главный редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой «ДНР», фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», – заявила в частности Симоньян. Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне – её муж, режиссёр, ведущий программы «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

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