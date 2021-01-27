Иран придает важность территориальной целостности всех стран, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавадом Зариф на встрече в расширенном составе с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

«Иран придает важность территориальной целостности всех стран, уважает и следит за тем, чтобы религии и права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия – территориальная целостность Армении, и мы четко высказались по этому поводу», — заявил он.

Отметив, что Иран «понес серьезный ущерб» в результате произошедшего конфликта, Зариф заявил, что его страна «видела войны и знакома с той болью и страданиями, которые выпадают на долю людей во время войны».

«Иран готов оказать любую гуманитарную помощь для преодоления страданий людей. Мы готовы еще больше развивать наши отношения с Арменией в сферах политики, экономики, культуры и безопасности», — сказал он.

Minval.az