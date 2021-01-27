Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на соответствующий запрос РБК.

В ФСБ заявили, что причиной установления бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».

В районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в службе.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, добавили в ФСБ.

В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.

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