Премьер-министр Армении Никол Пашинян создает для себя альтернативное Министерство иностранных дел, деятельность которого будет координировать «соросенок» Арсен Харатян.

Об этом сообщает Mediaport со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Харатян будет координировать работу послов РА в 5-и странах: США, Россия, Грузии, Украине и Брюсселе. Обсуждается также возможность курирования Харатяном посольства Армении в Израиле.

Согласно тому же источнику, этим обусловлено предстоящая смена состава послов. «Пашинян и Харатян назначают на эту должность лиц, которые будут безоговорочно подчиняться Харатяну и будут подотчеты ему, а не главе МИД РА»,- пишет телеграм-канал.

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