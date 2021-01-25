Власти Армении высоко оценивают роль США и урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в поздравительном послании секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна советнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения, передает РИА Новости.

В поздравлении сказано, что Ереван придает большую важность отношениям с Вашингтоном.

«Мы также высоко оцениваем роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании карабахского конфликта и окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что усилия США сыграют эффективную роль в установлении всеобщей стабильности и безопасности в регионе», — говорится в тексте.

Григорян рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время и надеется сделать армяно-американское партнерство «более всеобъемлющим и всеохватывающим».

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