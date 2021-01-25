Азербайджан продолжает реализацию своей «послевоенной» стратегии в Карабахе. Возвращение беженцев на освобожденные территории — вопрос времени: для полноценного «запуска» этого процесса необходимо разминирование, восстановление инфраструктуры, жилья и т.д. Тем не менее вопрос этот — в первых строчках «общественной повестки дня». Более того, речь идет не только о возвращении в Карабах тех, кто был оттуда изгнан в ходе армянской оккупации. Как уже сообщали информагентства, в том числе и Minval.az, к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обратились жители села Нариманлы Басаркечарского, ныне Варденисского, района Армении: «Мы просим Вас поселить около 600 семей Нариманлы в поселке Гадрут, чтобы поскорее заселить Нагорный Карабах, не потерять наши укоренившиеся традиции, не забыть наш народ». Перебраться в Агоглан (бывший Гадрут) намерены около 600 семей.

Это обращение создает важный прецедент. Возвращение беженцев в той или иной степени предусматривали практически все планы урегулирования, которые обсуждались в рамках Минской группы ОБСЕ. Правда, процесс этот даже официально был растянут на несколько лет, и какие еще тут могли возникнуть проволочки — можно догадаться. Тем более что есть такой неудобный пример, как оккупированная грузинская Абхазия: здесь вроде бы удалось договориться о возвращении беженцев в Гальский район, но такими «черепашьими» темпами, что говорить всерьез о его результативности не приходится.

Но теперь все изменилось. Азербайджан вернул себе контроль над Карабахом и окружающими его районами военным путем, а не переговорами. И, следовательно, здесь уже не действуют никакие прежние ограничения и «рогатки». В переводе: в Баку вправе самостоятельно решать, кого возвращать в Карабах, заселять ли в пустующие дома, закладывать ли новые поселки и расширять уже существующие, как это было продемонстрировано на примере Джоджуг Марджанлы, и т.д. Более того, с началом реализации «восстановительных» проектов в Карабах переберутся не только те, кто был вынужден бежать отсюда в девяностые, спасаясь от армянских этнических чисток — на освобожденные земли потянутся и те, чей мотив переезда будет выражаться вполне житейскими фразами «мне там хорошую работу предложили», «начинаем интересный проект — строим отель в Истису», «решил открыть свой бизнес — покупаю виноградник и строю винзавод» и т.д.

И вот этот прецедент не на шутку пугает Армению. Местные телеграмм-каналы уже возопили о «процессе азербайджанизации Карабаха». И даже пытаются поставить под вопрос правомочность такого заселения: оказывается, это, по армянской версии, нарушение соглашений, «так как речь шло о возвращении беженцев, а не заселении данных территорий лицами, которые не имеют к ним никакого отношения». И если теперь, дескать, с армянской стороны не последуют «жесткие шаги», то это будет означать, что Армения «дала добро процессу азербайджанизации Карабаха», что «уже через 3-5 лет можно будет говорить о превышении их числа над армянами», и тут уже «никакой референдум или прочее не помогут».

Можно, конечно, посоветовать армянской стороне рассмотреть вопрос возвращения этих же 600 семей в Зангезур, откуда они были изгнаны — с соответствующими гарантиями безопасности, разумеется. Но не только.

Вопрос статуса Карабаха уже отправлен на свалку истории. Об этом весьма недвусмысленно высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, конкретно объяснив, куда именно «провалился» статус. Более того, как показывают и Трехстороннее заявление от 10 ноября, и итоговое заявление после переговоров в Москве 11 января, и итоговое коммюнике сопредседателей МГ ОБСЕ после их турне по региону, где нет ни слова о статусе, этот вопрос более не является предметом переговоров. Тем более понятно, что у Армении нечем торговаться и тем более нечем «давить» на Азербайджан. Так что никакого «референдума» или еще чего-то в том же роде в обозримом будущем не предвидится, и армянской тусовке лучше привыкать к существующим границам и новым реалиям. В том числе в демографии.

Но тем не менее и Никол Пашинян, и Ара Айвазян периодически пытаются (правда, безуспешно) реанимировать вопрос. Где на демографию «завязано» слишком многое, если не все. А вот тут позиции у Армении слабеют с каждым днем. К вящему ужасу местных «ревнителей армянского дела», армянские порталы и соцсети переполнены частными объявлениями о продаже домов и вилл в Ханкенди, причем даже по армянским меркам за бесценок: так, двухэтажный дом (восемь комнат, площадь 190 кв. м) вместе с гаражом и фруктовым садом владелец по имени Арсен предлагает купить всего за 30 тыс. долларов. А это значит, что многие жители Ханкенди, те, кто бежал отсюда в разгар войны, когда армянские оккупанты ставили ракетные установки в жилых кварталах, обрекая мирное население на роль «живого щита», теперь едут, конечно, обратно, попадая в публикуемую российскими миротворцами статистику возвращения, но вот оставаться здесь, скажем так, «на ПМЖ» не намерены. Реваншистские заявления, которые озвучивает сегодня тот же Ара Абрамян, уже не позволяют игнорировать вопрос «а если завтра война?», а регулярно следующие через Ханкенди в Шушу азербайджанские военные колонны уверенности местным «арсенам» и «погосам» не добавляют.

Наконец, есть и такая сторона вопроса, как экономика. В Армении, напомним, с ней и так было не вау. А теперь тем более. Война дело априори дорогостоящее. Да тут еще Армения потеряла доходы от золотых рудников, пахотные земли, виноградники и многое другое, что эксплуатировалось в оккупированном Карабахе. Так что особо щедрого содержания «огрызку» ожидать не приходится. Все это понятным образом подстегивает бегство уже из Ханкенди, пусть не такое эффектное, как в разгар боев, но зато куда более «продуманное». Вот и пытаются в Армении переломить опасные тенденции в демографии.

Но любопытно поинтересоваться, о каких именно «жестких шагах» толкуют в армянской «болтающей тусовке»: возобновить войну? Не смешите мои «байрактары», пардон за цинизм и «черный юмор». Забросить в леса Ходжавенда очередных диверсантов и террористов? Но Армения уже проделала два месяца назад — и получила более полусотни взятых живыми своих террористов, которые теперь дают показания, кто, когда и куда их направил. Азербайджанские силовые структуры уже продемонстрировали, насколько быстро и эффективно могут «зачищать» территорию от террористов. К тому же на повестке дня —правовая ответственность за поддержку террора.

И самое главное, в нынешнем своем положении Армении лучше не проверять на прочность мир в Карабахе при помощи вооруженных провокаций. Особенно против мирного и гражданского населения.

Нурани

Minval.az