Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц будет назначена послом Армении в США. «В повестке есть такой вопрос, однако, он пока в стадии обсуждения», — заявила Макунц в эфире радиостанции «Свобода».

На вопрос, достаточен ли имеющийся опыт для работы послом в США, Макунц заявила, что для политических назначений нет ограничений. «Что касается моего опыта, то он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно, чрезвычайно важен, однако, в некоторых случаях не имеет первостепенной роли», — отметила Макунц.

О готовящемся назначении Макунц в своем телеграм-канале сообщил бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

В частности, он написал: «Даже если исходить из того, что Макунц неплохой человек, несомненно, то, что Макунц – некомпетентный политик, более того — бездарный дипломат. Да и не дипломат вообще! Свидетельство ее неграмотности – внешнеполитические провалы на разных уровнях, в том числе межпарламентском. А ведь именно Макунц Никол Пашинян доверил возглавить сначала министерство культуры, а потом – свою фракцию (правящая парламентская фракция «Мой шаг» — ред.). Макунц, известная тем, что была педагогом Никола по английскому, имеет лишь одно достоинство – Никол ей безоговорочно верит. Вот почему, отправляя ее в США, он решил одним выстрелом убить двух зайцев: спасти ее с тонущего корабля и использовать ее в развязываемой грязной игре между двумя сверхдержавами.

Команда Никола дотянула таки до вступления Байдена в должность. Лилит Макунц решено направить за госдеповскими печеньками, о которых так мечтали бархатные революционеры. Им кажется, что Армению — на стыке конфликтов великих держав – спасет дилетант Макунц. Ее грядущее назначение – удар не только по армяно-американским, армяно-российским отношениям, по имиджу Армении, но и по возможности самого нашего существования как независимой страны, которая — это канон — должна строить политику на стыке интересов великих держав, а не на их противоречиях.

Два дня назад соросовским кругам спустили разнарядку подстегнуть антироссийскую риторику и начать заигрывать с США. Решение о назначении Макунц будет формализацией, институционализацией того геополитического хаоса, в который Никол втягивает Армению».

Minval.az