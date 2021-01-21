Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дальнейшее укрепление военно-политических, союзнических отношений с Россией входит в повестку армянского руководства. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Национальном собрании.

«Армяно-российское сотрудничество и углубление военно-политического союзничества с РФ — один из вопросов нашей повестки. С российской стороны также есть аналогичное желание», — отметил он.

Военно-политический компонент является одним из приоритетов двусторонней повестки.

По его словам, армяно-российское сотрудничество в сфере безопасности находится на высоком уровне, и мероприятия в этой области не только планируются, но и уже осуществляются, в частности, в граничащей с Азербайджаном Сюникской области, где размещены российские пограничники.

Minval.az