Пресс-служба министерства обороны Армении опровергает информацию о том, что в одном из супермаркетов Еревана совершали покупки азербайджанские военнослужащие.

«На распространяемых фото — представители делегации вооруженных сил Ирана. Они прибыли в Ереван по рабочему визиту и естественно, как и в случае других делегаций, их сопровождали сотрудники военной полиции», — отметили в МО в беседе со Sputnik Армения.

Ранее некоторые армянские Тelegram-каналы распространили фото с примечанием, что в ереванском супермаркете делают покупки азербайджанские военные. А их сопровождают армянские спецслужбы.

Minval.az