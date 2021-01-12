Есть такое старое правило: то, о чем говорят, конечно, интересно. Но куда интереснее то, о чем проговариваются. Особенно если речь идет о весьма интригующих политических процессах. Нынешние внутриполитические перипетии в Армении — не исключение. И здесь весьма любопытным образом, пардон, проговаривается Интернет-портал «Еркрамас» — «газета армян России». Где развернули масштабную инфомрационную атаку на подписанное 10 ноября Трехстороннее ааявление о капитуляции Армении и московскую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Вот лишь небольшой список заголовков: «Как и ожидалось, Пашинян в очередной раз проиграл Алиеву — на этот раз в Москве», «Обсуждение в Москве проведено исключительно в рамках повестки врага», «Азербайджан и Россия от этой встречи получили то, что хотели», «Армения получила шанс или потеряла честь?» и т.д. и т.п.

Теоретически можно отмахнуться. В самом деле, вполне ожидаемо, что итоги московской встречи в армянской среде обсуждают весьма бойко, причем не только в самой Армении, но и в зарубежной диаспоре. В том числе в армянской общине России. Тем более ожидаемо, что делается это в не самом приятном для Никола Воваевича «ключе». Проигрывать всегда тяжело, с таким «разгромным» результатом — тем более, а ответственность за то, что Армению «размазали по стенке», несет в первую очередь верховный главнокомандующий.

Только вот в чем дело. «Еркрамас» не просто критикует Пашиняна. Это издание открыто подогревает в армянском обществе реваншистские настроения, пытаясь всеми силами сорвать, точнее, подорвать выполнение договоренностей, достигнутых и 10 ноября, и 11 января. Одно только это обстоятельство уже не позволяет считать словесные эскапады этого печально известного портала «внутренним делом Армении». Намеренно оставим в стороне степень безответственности «Еркрамас», где то ли не понимают, то ли не хотят задумываться, что если нынешний мирный процесс удастся сорвать, то это будет не мир на лучших для Армении условиях, а новый удар азербайджанского «Железного кулака». Обратим внимание на другое. Заявление от 10 ноября, если кто забыл, подписали не только президент Азербайджана и премьер-министр Армении, но и президент России. В Карабахе сегодня стоят российские миротворцы. Именно Россия осуществляет по сути демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией.

И теперь онлайн-газета «Еркрамас», издающаяся в России, так, подберем самый вежливый эпитет, осмелела, что открыто выступает против российской миротворческой миссии. Что уже само по себе небезынтересно. Более того, этот портал хоть и размещается в России, но находится под управлением того самого «карабахского клана» во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Значительная часть опубликованных здесь материалов — это «репринт» из армянских же изданий, тесно связанных с «карабахским кланом», включая, к примеру, «Голос Армении» — прямой наследник ереванского русскоязычного «Коммуниста» и официальный рупор властей Армении во времена Кочаряна и Саргсяна. А «карабахский клан» при этом позиционирует себя едва ли не как главная надежда и опора России на армянском поле. А его лидеры, прежде всего Роберт Кочарян, любят бравировать своими тесными связями с Москвой. И что же — Роберт Седракович и Серж Азатович просто забыли «потянуть за нужные ниточки» и дать необходимые инструкции своим «рупорам»? Вряд ли. Увы и ах, вся провокационная истерия, поднятая на страницах портала «Еркрамас» — это и есть позиция «карабахского клана». Вернее сказать, его реальное отношение к обязательствам Армении, в том числе перед Россией — ровно в той же степени, в какой дает информацию об истинных политических симпатиях и антипатиях Кочаряна, Саргсяна и иже с ними красующийся на заглавной странице портала «Еркрамас» портрет гитлеровского пособника Гарегина Нжде.

И тут уже вряд ли стоит удивляться, что обязательства Армении перед Россией в команде Кочаряна понимают так же «своеобразно», как Гитлер относился к подписанному с СССР договору о ненападении.

Нурани

Minval.az