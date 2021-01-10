Берлинская полиция усилит защиту германского бундестага после беспорядков в Вашингтоне, когда толпа ворвалась в Капитолий. Об этом в своем послании уведомляет депутатов председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

Текст послания опубликован изданием Bild am Sonntag.

Как пишет Шойбле, «земельная полиция Берлина уже отдала распоряжение увеличить силы на территории, прилегающей к зданию Рейхстага». Кроме того, председатель парламента запросил в МИД ФРГ отчет о беспорядках в Вашингтоне и «проведет консультации на земельном и федеральном уровнях о том, какие выводы надо сделать в отношении безопасности бундестага».

Ранее, 7 января, представитель берлинской полиции уже заявлял о том, что будут скорректированы меры по защите имеющих особую важность зданий в столице Германии. Речь идет в первую очередь о бундестаге и объектах, принадлежащих США.

В свою очередь, федеральное правительство уже попросило посольство ФРГ в Вашингтоне предоставить отчет о том, каким образом подобные «вспышки насилия могли произойти в Капитолии». К подготовке доклада будут также подключены эксперты по безопасности различных фракций в германском парламенте, берлинские власти и представители МВД ФРГ.

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