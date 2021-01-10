Иран зафиксировал четыре новых случая «британского» штамма коронавируса, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки.

«Вчера подтвердились четыре новых случая», — сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся — члены одной семьи, приехавшие из Европы.

Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил ранее 5 января.

Minval.az