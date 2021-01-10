Полицейские в Мадриде прервали массовую игру в снежки в центре города, к которой после сильнейшего за последние 80 лет снегопада присоединились более 100 горожан.

Сотни человек собрались в центре Мадрида, чтобы посмотреть на то, как аномальный снегопад украсил их город.

Отмечается, что молодёжь распределилась вокруг центральной площади в городе, гуляющие начали перебрасываться снежками.

Ранее власти города призывали горожан не выходить без необходимости из дома и не пользоваться транспортом. Массовая игра в снежки противоречила, в том числе, карантинным мерам, введённым в городе для профилактики коронавируса.

Minval.az