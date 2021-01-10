Американские дипломаты обратились к главе Госдепартамента США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа из-за беспорядков на Капитолийском холме 6–7 января.

Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитет от общественной критики, — приводит РИА Новости выдержку из обращения.

По мнению дипломатов, ведомство должно прямо осудить роль президента в нападении его сторонников на Конгресс США.

По данным американских СМИ, под этим обращением подписались около 100 американских дипломатов. В скором времени оно будет направлено руководителю Госдепа.

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