Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все взрослые израильтяне будут привиты от COVID-19 до конца марта.

«Через три недели после получения первой дозы вакцины от COVID-19, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил вторую дозу», — сообщает Синьхуа.

При этом Нетаньяху стал первым израильтянином, получившим обе дозы вакцины. По его словам, на следующей неделе Израиль ожидает получить еще миллионы доз вакцины.

«Это позволит нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет, до конца марта 2021», — подчеркнул Нетаньяху.

Minval.az