Рудольф Джулиани — личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа — будет представлять интересы своего клиента в случае запуска в отношении хозяина Белого дома процедуры импичмента.

Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники.

По их данным, американский лидер уже приступил к планированию действий на случай, если демократы вынесут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи для импичмента. Отмечается также, что Трамп может вновь прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, пишет ТАСС. Он уже представлял защиту Трампа в ходе процедуры его импичмента в 2019-2020 годах.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Дональда Трампа. Группа законодателей от Демократической партии планирует 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты предложение об импичменте действующего президента, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу».

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