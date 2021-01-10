Северная Корея завершила разработку новой ядерной подводной лодки. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын, выступая на VIII съезде Трудовой партии Кореи, пишет северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, КНДР продолжает совершенствовать ядерные силы для «вынужденного сдерживания враждебных сил», главными из которых являются Соединенные Штаты.

Выступая на съезде, Ким Чен Ын заявил, что северокорейские конструкторы завершили создание новой «ядерной лодки», которая является «примером модернизации». Издание пишет, что лидер государства дал поручение в ближайшее время ввести субмарину в состав военного флота страны. Никаких подробностей новой разработки не приводится.

«Завершена разработка новой ядерной подводной лодки, которая является примером модернизации и открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой», — приводит ЦТАК выдержку из речи лидера КНДР.

Кроме того, согласно докладу, Северная Корея разработала новые межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способными достичь любой точки на территории США. Радиус поражения новой МБР составляет 15 тысяч километров, она способна наносить сверхточные удары.

Из других достижений КНДР Ким Чен Ын отметил успехи в разработке гиперзвуковых ракет и средств разведки воздушного и космического назначения.

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что Северная Корея строит две подводные лодки, способные нести на борту баллистические ракеты, одна из этих субмарин строится по неустановленному проекту и относится к средним или большим подлодкам. Сведений о новой «ядерной подлодке» нет.

Minval.az