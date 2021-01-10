Американская компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. Такую информацию распространила телекомпания CNBC, ссылаясь на представителя корпорации.

В компании отмечают, что в App Store находили отражение различные точки зрения, но «на платформе нет места угрозам насилия и правонарушениям». По словам представителя Apple, распространение Parler приостановлено до тех пор, пока не будет введена система модерации. Ранее аналогичные меры приняло руководство компании Google.

По данным CNBC, сервис Parler был запущен в 2018 году в качестве альтернативы более распространенным соцсетям. На платформе этого сервиса фактически отсутствует модерация сообщений. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 миллионов пользователей.

Minval.az